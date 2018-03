Uber müüb Kagu-Aasia äri konkurendile

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Taksosõite vahendav Uber loobub Kagu-Aasia ärist ja müüb selle konkureerivale ettevõttele Grab.

Enne müümist jõudis Uber Kagu-Aasias põletada 700 miljonit dollarit, mis jääb siiski alla Hiina avantüürile, mis läks maksma 2 miljardit dollarit, kuid lõppes samuti loobumisega sealse konkurendi Didi kasuks. Eelmisel aastal oli ettevõtte kogukahjum 4,5 miljardit dollarit.

Indoneesia turuliider on Go-Jek, mis pakub lisaks taksosõitudele ka digitaalseid makseid, toidu kojutoomist ja koristaja või massööri kojutellimist. Golden Gate Venturesi partner Vinnie Laurie ennustas Reutersi vahendusel pikka ja keerulist konkurentsivõitlust ka Grabile. Kogu Aasias on sellised ettevõtted võitnud turuosa vaid suurte allahindlustega, see on aga langetanud marginaale ning sunnib otsima konsolideerumisvõimalusi.

Uber jätkab tõenäoliselt vihast kampaaniat Indias, rääkis Reutersile anonüümne allikas, kel hea ülevaade Uberi strateegiast. Seal on Uberil 60protsendiline turuosa ning 1,3 miljardi elanikuga riik annab ettevõtte sõitudest 10 protsenti, kasumit ei ole seni ka seal paistnud.

Kui Softbank oma Vision Fundi kaudu Uberis osaluse ostis, siis teatas Vision Fundi juht, et Uber peaks vähem võistlema Aasia turgude pärast ning keskenduma kasumlikumale ärile näiteks Ladina-Ameerikas. Softbank on investeerinud lisaks Grabile ja Uberile ka Uberi India põhirivaali Olasse ja Hiina turuliidrisse Didi Chuxingi, mis on omakorda osanik Eesti Taxifys.