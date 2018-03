Alexela ostab terminaliehitaja

Ainult tellijale

Metallitööstuse enda üheks oluliseks tegevusvaldkonnaks võtnud Alexela soetab kontrollpaki terminaliehitajas Kohimo AS ning loodab tulevikus omandada firmas täisosaluse.

Ka Alexela Groupi tegevjuht Andreas Laane ei soostunud tehingu tingimusi rohkem kommenteerima, viidates pooltevahelisele kokkuleppele. “Oleme soetamas ettevõttes kohe kontrollosalust ning võimalusel omandame ettevõtte 100protsendiliselt,“ ütles ta vaid. Ühtlasi tähendab see, et välja ei öelda tehingu hinda.

Alexela spetsiaalselt asutatud tütarfirma Raske Metall sõlmis kokkulepe, et ära osta 68,9% Kohimo aktsiatest. Kellelt aktsiaid täpselt ostetakse, pole teada – praegu on firmast 54,2% suurune kontrollpakk juhatuse esimehe Boriss Avdejevi käes, ent ülejäänud omanikke äriregistrist ei selgu.

Küll aga selgitas Laane tehingu tagamaid ning rääkis, et Heiti ja Marti Hääle suurosalusega Alexelal on strateegiline huvi tegeleda ettevõtlusega peamiselt kolmes tegevusvaldkonnas, need on energiavaldkond, põlevkivikeemia- ja metallitööstus.

“Metallitööstuse valdkonnas kuuluvad Alexela gruppi AS Bestnet, mis on peamiselt tuntud Tiki kaubamärgi all autohaagiste tootjana ja AS Paldiski Tsingipada, mis omab Baltimaade moodsaimat kuumtsinkimistehast,” rääkis Laane. Paldiski Tsingipajast kuulub 20% ka praegu kaubaks minevale Kohimole.

Alexela Groupi tegevjuht rääkis, et firma on turul otsinud laienemisvõimalusi ning AS Kohimo soetamine on pikaajalise tegevuse tulemus. “Kohimo on tunnustatud suurte metallkonstruktsioonide ja mahutite tootja, neid kasutatakse tihti ka energiavaldkonnas, milles Alexelal on pikk kogemus,” selgitas Laane.

Lisaks on Alexelal positiivseid ajaloolisi kogemusi Kohimo kliendina, lisas tegevjuht. “Seetõttu on Kohimo soetamine metallitööstusvaldkonna laiendamisel loogiline valik,” ütles Laane.