Inbank müüs osa oma Coop Panga aktsiapakist

Täna jõustunud tehinguga müüs Inbank ära 10% Coop Panga aktsiatest. 5% suuruse osaluse omandasid Coop Panga aktsionärid ja 5% osaluse TÜ Eesti Ühistukapital.

Inbank omandas osaluse Coop Pangas 2017. aasta jaanuaris. Pärast tänast tehingut on Inbanki osalus Coop Pangas 7,94%.

Eesti Ühistukapitalil on 162 eraisikust ja juriidilisest isikust liiget, kelle seas on Tallinna linn, Tartu Tarbijate Kooperatiiv, Mainor, Estiko, E-Piim Tootmine, Endover Kinnisvara, Silikaat Grupp, Saidafarm, Fund Ehitus ja Seven Oil. Samuti olid asutajaliikmeteks Põlvamaa, Kambja, Maaelu Edendamise ja Kehtna hoiu-laenuühistud, EELK Varahaldus ning mitmed väiksemad ettevõtted.