Kuidas huumoriga töötajate produktiivsust tõsta?

Kurvad ja stressis töötajad vähendavad ettevõtte produktiivsust ning parim rohi selle vastu on huumor, kirjutab konsultatsioonifirma Successful Culture'i tegevjuht Marissa Levin.

Järgnevalt avaldame täismahus Marissa Levini arvamuse, mis ilmus portaalis Inc.com:

Tänapäevane töökeskkond ei ole naljaasi. Ühendriikide töötajatest lausa 18 protsenti kannatab mõne vaimse haiguse all – olgu selleks ärevushäired või depressioon, selgub analüüsifirma Analysis Groupi andmetest. See mõjutab märkimisväärselt organisatsiooni tööd. Enam kui 16 miljonit täiskasvanut kannatas 2016. aastal depressiivsete episoodide käes.

Produktiivsusele on mõju suur. Globaalselt läks depressiooni ja ärevushäiretega seotud produktiivsuse langus maksma 2017. aastal triljon dollarit, selgub Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetest. 62 protsenti ettevõtete juhtidest, keda USAs ja Kanadas küsitleti, usuvad, et depressioon on nende töötajate hulgas laialt levinud.

See tähendab, et juhid peavad olema järjest parema empaatiavõimega. Organisatsioonid peavad muutma oma töökeskkonna selliseks, kus töötaja tunneb ennast emotsionaalselt turvaliselt. Keskkond peab olema üles ehitatud usaldusele, kus töötajad ei pea taluma pidevat ärevust ja stressi.

Üks efektiivsemaid viise probleemiga tegeleda on huumor. Töökollektiividele koolitusi pakkuva ettevõtte They Laugh You Win tegevjuht Matt Kazam ütleb, et kõrgetel kohtadel olevad juhid peaksid aru saama huumori positiivsetest mõjudest, mis on märkimisväärsed.

„Kõige efektiivsemad juhid kasutavad huumorit selleks, et inimeste entusiasmi parandada. Nad edastavad ausaid sõnumeid heatahtlikult, suurendavad sellega produktiivsust ning lasevad inimestel ennast vabalt tunda. Nad toovad meeskonna kokku ja näevad situatsioonides positiivset,“ ütles Kazam.

„Huumor võimaldab luua kogukonna, kus on nii töötajad kui ka juhtkond. See on midagi enamat kui planeerimine ja toredate ürituste korraldamine. See on arusaam, kuidas huumor inimeste käitumist mõjutab ja loob produktiivsema töökeskkonna,“ rääkis ta.

Kultuurilised ikoonid nagu Zappos, Virgin ja Southwest Airlines on need põhimõtted omale selgeks teinud. Allpool on välja toodud mõned viisid, kuidas töökollektiivis huumorit ära kasutada.

Loo terve ettevõtte vahel ühendus. Kõik algab tipust. „Kui tegevjuht ja teised kõrged juhid hakkavad oma sõnumite edestamisel ning tegevuses kasutama huumorit, siis paraneb nende läbisaamine töötajatega. See levib üle terve ettevõtte.“

Minu esimene töökoht oli turundusfirmas Informatsion Experts. Meil oli seal loodud Heade Aegade Komitee, kus plaanisime vingeid üritusi. Komitee oli väga loov ning me ei teadnud kunagi, mida oodata. See levis meie kogukonnas kulutulena. Mida ma sellest sain?

Esiteks ei võtnud ma asju enam nii tõsiselt. Teiseks sain ma aru, et töötajatel on vaja stressi maandada ning teistega suhelda. Selleks on vaja luua ühendus, mis pole niivõrd palju tööga seotud. Kolmandaks sain aru, et me kõik oleme sarnased inimesed. Neljandaks olin ma pühendunud töökeskkonna loomisele, kus inimesed armastasid oma tööd. Ma tahtsin, et nad mängiksid keskkonna loomisel tähtsat rolli.

Tähista saavutusi, teetähiseid ja edukaid aastaid huumoriga. Kui inimeste saavutusi välja tuua, siis on huumor väga hea asi, mida sinna kaasata. Töötajate isiklikud lood on väga head näited.

Ühel meie aastapeol lõi meie loovuse meeskond esitluse, kus oli välja toodud 10 põhjust, miks inimesed töölt puuduvad. Vabandusi oli erinevaid – üks kirjutas, et „minu hobune lõi mind näkku“ ja teine nentis, et „kummitus pani mind hotelliruumi kinni.“

Sütita loovust ja jutuajamisi. Kui töötajad vahetavad omavahel elu paratamatustega seotud lugusid, siis on nende ametikoht ebatähtis. Sa võid olla tegevjuht või alustav töötaja – igaüks saab aru, et kui sinu 16-aastane laps saab autojuhiload, siis tekib sellest palju probleeme. Taoliste teemadega naljatlemine võimaldab organisatsiooni erinevad tasemed omavahel kokku tuua.

Meie üks lahedamaid tegevusi oli Valge Elevandi Kingituste Jagamine. Kingitustele ei olnud ühtegi piirangut. Töötajad ja juhtkond tegid üksteisele pööraseid kingitusi ja varastasid neid üksteiselt.

Maanda huumoriga raskusi. Ettevõtetes on palju tagasilööke, pettumusi, arusaamatusi, pinget ja stressi. Huumor on kõige tervislikum ja turvalisem viis, kuidas terve organisatsioon raskest olukorrast läbi viia. See annab töötajatele mõista, et nad pole oma raskustega üksi.

Palka häid töötajaid. Inimeste värbamisel tuleks küsida õigeid küsimusi, mis võimaldavad aru saada, kas inimene sobib sinu kultuuriliselt kollektiivi. Eriti juhul, kui töökeskkond on pingeline. Peaksid otsima töötajaid, kes ei võta elu liiga tõsiselt. Sellega lood keskkonna, millega tahavad talendikad töötajad liituda.