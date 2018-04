Kinnisasja võõrandamine muutub paindlikumaks

Riigikogu majanduskomisjon otsustas saata esimesele lugemisele eelnõu, mis soodustab maaomanikuga maa võõrandamise osas kokkuleppele jõudmist ja kiirendab avalikes huvides rajatise, näiteks Rail Balticu, riigipiiri või maantee valmimist.

Istungil märgiti, et kinnisasja omandamisel pakutakse omanikule tasu, mis koosneb kinnisasja väärtusest ning hüvitisest varalise kahju ja saamata jääva tulu eest. Kokkuleppel lisandub veel ka motivatsioonitasu 20 protsenti, mis ei saa olla väiksem kui 0,8kordne ega suurem kui 50kordne eelmise aasta keskmine brutopalk.

Kui avalikes huvides tuleb omandada elamiseks kasutatav hoone või eluruum, siis on eluaseme kaotuse eest ette nähtud täiendav hüvitis, et korvata kaasnev emotsionaalne kahju. See hüvitis on 10 protsenti tasust. Samuti nähakse igale menetlusosalisele ette hüvitis asjaajamise eest.

Kui maatükist on vaja teha väga väike lõige, siis pakutakse maaomanikule kiirmenetlust, mille käigus hindamist läbi ei viida. Tasu on sellisel juhul fikseeritud, 0,3kordne keskmine brutokuupalk (praegu 355 eurot), millele lisandub motivatsioonitasu.

Seaduse eelnõu läheb riigikogu täiskogu istungile esimesele lugemisele 11. aprillil.