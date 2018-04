Reisifirmadel on aeg esitada aruanne

20. aprilliks tuleb reisiettevõtjail tarbijakaitseametile esitada 2018. aasta esimese kvartali pakettreiside kogumüügi aruanne, tuletab amet meelde.

Tarbijakaitseamet rõhutab, et ettevõtetel tuleb aruande koostamisel olla tähelepanelik ning lähtuda kogumüügi ja ettemakse mõistest. Kogumüügi all mõeldakse tarbijatelt saadud pakettreiside reisitasusid olenemata sellest, kas pakettreis on toimunud või mitte ning kas pakettreisi eest tasutud reisitasu on reisikorraldajale edasi kantud või mitte.