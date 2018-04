Trump kutsus Putini külla

USA president Donald Trump esitas Venemaa kolleegile Vladimir Putinile kutse kohtuda Washingtonis, teatas täna Putini abi Juri Uðakov uudisteagentuurile Interfax.

"Kui presidentidel oli telefonivestlus, pakkus Trump esimeseks kohtumiseks välja Washingtoni, Valget Maja. See on küllaltki huvitav ja positiivne idee," lisas Uðakov.

Ta ütles, et kokkusaamise aega pole veel arutatud, sest jutuajamisest on vähe aega möödas, vaid veidi üle kümne päeva. "Kui kõik on hästi, siis ma loodan, et ameeriklased ei loobu oma ettepanekust arutada kohtumise võimalikkust," ütles Uðakov.