Swedbank: kinnisvara tagasilöögid on vaid aja küsimus

Swedbanki hinnangul on majanduse ja kinnisvaraturu tagasilöögid vaid aja küsimus, kuigi kaupu ja teenuseid eksportivad ettevõtted on siiani üllatavalt hästi hakkama saanud, vahendab kinnisvarauudised.ee.

Tarbime veel võimete piires

Kinnisvarauudised.ee vahendab, et kaks aastat on toorainete hinnad tõusnud ja mõningatel juhtudel on ka ettevõtetele üllatus, et nende sisendite hinnad nii kiiresti kasvavad. Kodumajapidamiste sissetulekud ja säästud on jätkuvalt kiires kasvus, viimase seisuga oli kasv 9,4%. Võrdluseks: eraisikute laenude kasv oli samas perioodis 7,1%. “See tähendab, et säästud kasvavad endiselt kiiremini ja mina ei näe, et me tarbiks praegu üle võimete,” kommenteeris Simson.

Eelmisel aastal eksportis Eesti miljardi euro võrra rohkem kaupu ja teenuseid kui importis. Kui vaadata, kui kindlalt eksport püsib, ei ole pilt siiski nii hea, kuid Simsoni sõnul on eksportivad ettevõtted üllatuslikult hästi hakkama saanud.

“Kui sisendite hinnad liiguvad üles, peavad ettevõtted suutma hinnatõusu oma klientidele edasi kanda. Siiani ei ole probleeme olnud, kuid arvame, et see on vaid aja küsimus,” ütles Simson ja manitses, et oleme ehitamises omaaegsete tippude lähedal, kuigi hooneid on ehitatud vähem kui 10 aastat tagasi.