Tallinna Sadamal stabiilne kvartal

Tallinna Sadama aasta esimese kolme kuu kaubamaht ja reisijate arv jäid võrreldes eelmise aastaga samale tasemele, teatas riigiettevõte.

Juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on kvartalitulemuste võrdluses üle pika aja näha positiivset märki just kaubamahu poolest. "Kaubamahtude langus on peatunud ja näitab isegi väikest kasvu, mille taga on eelkõige sadamate kaudu veetud veeremi ja puistlasti kasv. Sadamates teenindatud reisijate arv suurenes aga peamiselt Tallinna-Stockholmi liini arvelt."

Mandri ja suursaarte vahelises reisijateveos teenindas Tallinna Sadama tütarettevõte TS Laevad esimeses kvartalis 325 600 reisijat ja 154 000 sõidukit.

Tallinna Sadama kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele veel tütarettevõtted TS Laevad ja TS Shipping ning ühisettevõte Green Marine.