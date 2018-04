Eesti idu kaasas kaks miljonit eurot

1oT vajab usaldust

Valdkonnas, kus 1oT tegutseb, on kindlasti ruumi teha asju. Selles valdkonnas tegutsevad suured võrgutehnoloogiaettevõtted, kelle hinnad on ka vastava hinnakategooriaga. Seega on see ala, kus on lisakonkurents teretulnud.

Küsimus, mis ilmselt 1oT-d tulevikus ootab, on see, kuidas võita kliendi usaldus. Suurfirmade nime taga on ka usalduskrediit, mida uutel idufirmadel sageli veel pole. Seega on usalduse võitmine 1oTle kõige määravama tähtsusega küsimus.

Ootan, et idufirmal läheks edaspidi hästi ja et see ründaks globaalset turgu.