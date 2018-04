„Kõige hullem on seisak“

Eksport on Eesti jaoks väga oluline, tõdes Allikmäe, eriti kui teistesse riikidesse läheks teele praegusest rohkem väärindatud tooteid. „Eestis ei ole eriti kasvada millegi muu kui ekspordi arvelt, sest meie siseturg on niivõrd pisike ja natuke õnnetuke,“ rääkis ta.

Allikmäe lükkab ümber väite, et siinsed ettevõtted pelgavad teistesse riikidesse oma toodangut müüa.

„Mõnel võib julgust puudu jääda, aga arvan, et see on seotud pigem segmendiga ja sellega, millega firma rahuldub. On pereettevõtteid, kellele on enam kui küll siinne turg või natuke Lätit – neil polegi rohkem vaja, aga kui ettevõtted tahaksid kasvada, siis nendel ei ole muud valikut. Peavad tegema eksporti,“ on Allikmäe nägemus.