Uus riigikontrolör: tuleb hinnata, kui palju raisatakse aega

Inimesed võiksid elada palgast. Mitte toetustest, aga palgast. Janar Holm, riigikontrolör

Mis need kaalutlused olid, et otsustasite selle pakkumise võtta vastu?

Mul olid pigem isiklikku laadi kaalutlused. Kõik, kellele selline ettepanek tehakse, peavad esmalt mõtlema, kas nad on võimelised olema kõigis situatsioonides erapooletud. Olen kaua avalikus sektoris töötanud ja hindan ise, et ma suhteliselt hästi tunnen paljusid teemasid ja valdkondi ning seda, kuidas see maailm töötab. Küsisin endalt, kas ma suudan seda rolli täita, mida põhiseadus sellele institutsioonile ette näeb. See oli vast see küsimus, mis mul otsustamisel kõige rohkem aega võttis. Teise küsimusena mõtlesin, et kui viis aastat täis saab, mis siis saab? Arvan, et kui riigikontrolöri tööd tõsiselt teha, siis ei ole mõtet mõelda, et tuleb teine ametiaeg veel.

Senine ajalugu on näidanud, et riigikontrolöri ametist on võimalik minna uue ja värske jõuna edukalt poliitikasse.

Kõik on võimalik, aga minul ei ole poliitikas küll mingit ambitsiooni. See ei ole minu jaoks teema.

Kes on teie lähemad sõbrad, on nad riigiametnikud, poliitikud, ettevõtjad?

No mis see sõber on? Mul on paar head sõpra, aga mul on kindlasti sõpru riigiametnike hulgas, on erasektoris sõpru või tuttavaid, kellega rohkem või vähem suhtlen. See sõprus on selline keeruline küsimus.

Te lähete riigikontrolöriks sotsiaalministeeriumi tööala asekantsleri ametist. Mis teil jäi selles ametis tegemata?

See on kõige valusam küsimus tegelikult. Kõige parem oleks olnud, kui ettepanek riigikontrolöriks asuda oleks tulnud aasta hiljem. Mulle tundub, et olime väga paljude asjadega sotsiaalministeeriumis alustanud ja natukene jäi puudu. Eks ma olen viimased kuud teinud väga intensiivset tööd, et kivid veereksid edasi, kui ma ära lähen. Peamine väljakutse oli sotsiaalministeeriumisse minnes see, et üldiselt inimesed ei tulegi selle peale, et sotsiaalministeerium on see, kes vastutab ka tööturupoliitika eest. Arvatakse, et see on majandusministeeriumi või rahandusministeeriumi ülesanne. Tegelikult vastutab selle eest sotsiaalministeerium. Sotsiaalministeerium keskendus varem valdavalt sotsiaalsele aspektile tööturupoliitikas, töövõime ja töötuse küsimused. Sellist terviklikku majanduspoliitika vaadet või terviklikku tööturupoliitika käsitlust päris hästi kuskil ei olnud. Kõik natukene nokkisid, aga sellist koondajat ei olnud. Minu missioon oligi see vaade tervikuna sisse tuua. Nüüd me vaatame kogu süsteemi laiemalt.