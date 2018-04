Enno Tamm lahkub Tallinna Linnatranspordi juhi kohalt

Tallinna linnale kuuluva Tallinna Linnatranspordi aktsiaseltsi juhatuse esimees Enno Tamm lahkub ametist pärast seda, kui ettevõttele on konkursil uus juht leitud.

TLT nõukogu viimast korda juhatanud linnapea Taavi Aas ütles Vikerraadiole, et Enno Tamm esitas neljapäeval tagasiastumispalve, mis rahuldatakse siis, kui uus juht ettevõttele on leitud, kirjutas ERRi uudisteportaal. Ta avaldas lootust, et konkurss jõuab lõpule juuliks.

Nõukogu andis neljapäeval veel ettevõtte juhatusele ülesande koguda materjale tsiviilhagiks, kui korruptsioonis kahtlustatavatele omaks pandav süü jääb kohtus pidama.

Aas ise teatas juba möödunud neljapäeval, et lahkub TLT nõukogu esimehe kohalt, mille võtab tõenäoliselt üle Kalle Klandorf.

Keskkriminaalpolitsei pidas 3. aprillil kinni TLT juhatuse liikme Alar Urmi, bussiliiklusteenistuse direktori Andres Herkeli, bussiremonditöökodade juhi Hannes Erbseni ning bussiremonditöökodade asejuhi Jaanus Vingi. Lisaks peeti kinni veel kolm inimest, kes on seotud kaupade ja teenuste tarnimisega Tallinna Linnatranspordi ASile.

Kriminaaluurimise all on TLT kasutatud busside hanked, mis kahtlustuse kohaselt on hanketingimuste kaudu ning ka korruptsiooni abil suunatud konkreetsetele firmadele.

„Probleeme meil on, aga ma ei kommenteeri midagi, sest menetlustoimingud veel käivad majas,“ sõnas TLT juhatuse esimehena aastaid ametis olnud mõjukas Keskerakonna poliitik Enno Tamm vahetult pärast kinnipidamisi Äripäevale.

Mismoodi te ettevõtte juhina enda vastutust siin näete? „Ei... no ootame ikka ära asjade loogilise järjestuse ja siis räägime vastutusest.“