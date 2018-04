Maksud Eestis – seljanka ja leivasupp ühes potis

Pärnu Finantskonverentsil arutlesid rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov, Miltton Nordicsi partner Rannar Vassiljev ja riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees, endine rahandusminister Jürgen Ligi Eesti maksupoliitika ja hiljutiste ning võimalike tulevaste maksumuudatuste üle.

Hiljutistest maksumuudatustest rääkides möönis Jegorov, et need võeti vastu raskel ajal. „On hea meel, et mitmed algatused ei jõudnud kuhugi. Mis puudutab praegust astmelist maksuvabastust, siis mina oleks proovinud tehniliselt teistsugust lahendust. Samas ei olnud see Eesti leiutis, ka leedukad on kasutanud regresseeruvat süsteemi,“ selgitas asekantsler.

Rahandusministeerimi asekantsler Dmitri Jegorov tõdes, et üldiselt ei lähe Eestil kõige hullemini, sest maksukoormuse poolest oleme maailmas 14. kohal, vahendab Äripäeva teemaveeb raamatupidaja.ee . Eesti maksukoormus on hetkel 39-40% SKTst. Mõistlik maksukoormus oleks 32-33% SKTst ning seejuures ühtlaselt jaotuv. Kaudsetes maksudes oleme eespool, otsestes maksudes tagapool ja sotsiaalmaksudes pigem keskel. Euroopaga tervikuna võrreldes meie tööjõumaksud kõrged ei ole, leidis ta.

Jegorov toonitas, et maksupoliitika ja poliitika pole üks ja sama: „Anname poliitikutele nõu ja vaidleme nendega, aga otsuseid peavad tegema poliitikud ise. Teoreetiliselt on olnud ka vastuvoolu ujumist, aga meil on olnud alati koalitsioonivalitsus. Kui üks tahab seljankat ja teine leivasuppi ning kõik see pannakse ühte potti, on tulemus see, et kõigile ei maitse.“

Asekantsler soovitas poliitikutel anda ametnikele rohkem aega analüüsiks ja pani südamele, et nad ei usuks sellesse, et maksupoliitikaga saab kõiki hädasid ravida. Ka soovis ta näha lihtsamat ja ümber kirjutatud tulumaksuseadust. Maksukoormuse kasvu kohta tõdes Jegorov aga pessimistlikult, et ruumi siin veel on.

Ligi: vaja on korralikku rahandusministrit