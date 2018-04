USA ründas Süüriat

Ameerika Ühendriigid korraldasid täna öösel rünnaku Süüriale, põhjendusega karistada Bashar al-Assadi režiimi Süüria territooriumil toime pandud keemiarünnaku eest.

Ühendriike aitasid rünnaku läbiviimisel Suurbritannia ja Prantsusmaa.

Sõjaline operatsioon oli suunatud peamiselt kolme sihtmärgi vastu ning nii rünnati keemiarelvadega tegelevat keskus Damaskuses, ladu Homsis ja selle lähedal asuvat sõjaväelist juhtmiskeskust.

Kokku tulistati Süüriale üle 100 raketi.

Teadete kohaselt on hoolimata sellest, et Venemaa tulistas enamus rakette alla, haavata saanud ka tsiviilisikuid.

Hävitatakse Süüria võimekust

Prantsusmaa president Emmanuel Macroni sõnul on rünnaku eesmärk hävitada Süüria sõjaline, eelkõige keemiarelva tootmisalane võimekus. Valge maja teatel oli öine rünnak küll ühekordne, kuid vajadusel ollakse valmis õhulöökidega jätkama.

Mõlemad USA liitlased on kinnitanud, et rünnakuga ei soovita kuidagi mõjutada Süüria kodusõja käekäiku. Briti peaminister Theresa May sõnul ei taodelda rünnakutega kuidagi ka sealse režiimi muutust.

Tugi tervelt Euroopalt

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk säutsus aga Twitteris, et Euroopa Liit seisab õhurünnakutes USA poolel.

"USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia andsid selge signaali, et Süüria valitsus ei saa koostöös Venemaa ja Iraaniga inimlikku tragöödiat karistamatult jätkata," märkis Tusk.