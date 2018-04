East Capital ostis Riias ostukeskuse

Kinnisvarafond East Capital Baltic Property Fund III ostab investeerimisfirmadelt Fritrade SE ning Titan Invest A/S Riias asuva ostukeskuse Galleria Riga. Tehingu hind jääb vastavalt leppele konfidentsiaalseks.

East Capital Baltic Property Fund III on 2015. aastal loodud kinnisvarafond, mis investeerib ärikinnisvarasse Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Fondi omakapital on 100 miljonit eurot ning see on suunatud institutsionaalsetele investoritele. Kinnisvarafondi portfelli kuulub viis investeeringut, millest kolm asuvad Eestis ja kaks Lätis: Vesse jaekaubanduskeskus, Hiltoni hotell ja Nehatu logistikapark Tallinnas ning P5 logistikakeskus ja Galleria Riga Riias.

East Capital on 1997. aastal Rootsis loodud varahaldusettevõte, millel on kontorid Dubais, Hongkongis, Luksemburgis, Moskvas, Oslos, Stockholmis ja Tallinnas. Grupp haldab 3,4 miljardi euro väärtuses vara aktsia- ja kinnisvarafondides.