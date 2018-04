Räpina Paberivabrik pole rahul, et jääb soodustusest ilma

Valitsus on juba vastu tulnud

Räpina Paberivabriku kunagine juhatuse liige Meelis Mälberg leidis, et kuna seadusandlik ruum peaks kõigile olema sama, pole erandid põhjendatud. „Kui teed erandi ühele, peaksid seda tegema ka teistele ja nii jääbki kogu süsteem lonkama,“ leidis ta.

Lisaks tuletas Mälberg ettevõtetele meelde, et aktsiisisoodustus on valitsuse vastutulek ja on normaalne, et ettevõtted kohandavad oma toimimist vastavalt seadustele.

„Kui tootmise poolitamine on majanduslikult õige samm, siis on see praeguse juhtkonna õigus. Kuna ma juhatusse enam ei kuulu ja numbritega täpselt kursis ei ole, siis täpsemalt kommenteerida ei oska,“ lisas ta.