Riik võtab Tallinna Sadamast kogu kasumi välja

Valitsus otsustas neljapäeval riigifirmade dividendide hulgas välja maksta kogu peatselt börsile saadetava Tallinna Sadama jaotamata kasumi.

Valitsus kinnitas riigi äriühingutelt 2018. aastal riigieelarvesse makstavate dividendide summaks 157,3 miljonit eurot. Kokku laekub dividende 12 riigi äriühingult. Suuremate dividendide maksjate seas on AS Tallinna Sadam kõrval veel Elering 20 miljonit euroga. Võrreldes eelmise aasta dividendiotsusega kasvas Tallinna Sadama makse üle kahe korra, Eesti Energial aga langes 47 miljonilt eurolt pea kolm korda 15,8 miljonile.

Dividendide kogusumma kasvab võrreldes aasta varasemaga ligikaudu 21,1 miljonit eurot. 2017. aastal laekus riigieelarvesse riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingutelt dividende summas 136,2 miljonit eurot.

Suurematele dividendimaksjatele järgnevad AS Eesti Loto (8 miljonit eurot), Lennuliiklusteeninduse AS (3,7 miljonit eurot), AS Eesti Teed (2,7 miljonit) ja AS Eesti Loots (1 miljon eurot).

Veel maksavad dividende AS Eesti Post, AS Vireen, AS Teede Tehnokeskus, AS Kredex Krediidikindlustus ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS.