Balti suur automüüja saab uue omaniku

Peugeot’ autode Eesti maaletooja KW Bruun Baltic saab peagi uue omaniku.

Praegu on KW Bruuni omanik Taani firma Interdan Bil, selgub konkurentsiametile esitatud koondumise teatest. Kontserni tulevikustrateegia on aga keskendunud eelkõige sõidukite müügile Taanis ja Rootsis, nii et siinse üksuse müük on samm laiemast plaanist.

Automüüja ostab ära Soomes registreeritud ettevõte Auto-Bon Oy, mille omanik on George Bassadone. Ärimehele kuulub ka Eestiski tegutsev Bassadone Automotive Nordic Oy, mille ettevõtted tegelevad Hyundai, Isuzu, Suzuki ja SsangYongi autode maaletoomise ning hulgimüügiga Baltikumis, sealhulgas ka Eestis. Lisaks impordivad need firmad siia ka varuosi ja autotarvikuid.