Ehitushind jätkab mõõduka tõusuga

Ehitushinnaindeksi muutus oli I kvartalis võrreldes eelmise aasta IV kvartaliga 0,2% ja võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 1,8%, teatab statistikaamet.

Eelmise kvartaliga võrreldes tõusid ehitusmasinate- 0,6% ja tööjõukulud 0,4%. Materjalihinnad jäid eelmise kvartali tasemele.

Remondihinnaindeksi muutus oli I kvartalis võrreldes 2017. aasta IV kvartaliga 0,7% ja võrreldes 2017. aasta I kvartaliga 1,8%.

Ehitushinnaindeksi arvutamisel on kaasatud eramud, korruselamud, tööstus- ja ametihooned. Remondi hinnaindeksis on vaatluse all ametihooned. Ehitushinnaindeks väljendab hinnamuutust ehitusplatsil, kus otsekulud jaotatakse kolme põhigruppi: tööjõud, ehitusmasinad ja -materjal.