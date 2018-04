EKRE juhatus jätkab samas koosseisus

Täna toimunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kongress otsustas, et erakonna esimehena jätkab Mart Helme. Juhatuse koosseisu valiti aseesimeestena tagasi Martin Helme, Jaak Madisson ja Henn Põlluaas.

Taas esimeheks valitud Mart Helme ütles enda kõnes, et erakonna eesmärgiks järgmisel aastal toimuvatel valimistel on võit, mitte paremuselt kolmanda koha saavutamine. Valimiste võitmine võimaldaks Helme sõnul suurema tegutsemisvabaduse valituses.

Helme tõi oma kõnes välja kriitika justiits- ja kohtusüsteemile ning avaldas kahetsust, et kooseluseadust pole õnnestunud tühistada. „Me nõuame piirivalve taastamist, kooseluseaduse tühistamist, igasugustest pagulaskvootidest loobumist, maksude alandamist, tervishoiusüsteemi ümberkorraldamist nii, et see oleks tõeliselt solidaarne, tagasirändeagentuuri loomist, et ukrainlaste asemel teeksid Eestis normaalse palga eest tööd siit lahkunud eestlased,“ tõi Helme näiteid EKRE plaanidest.

Kriiirika alla sattus ka meedia. „Et peita asjaolu, et sisuliselt kogu tänapäeva peavoolumeedia tegeleb üksnes ja ainult vasakliberaalse poliitilise propagandaga, on asutud üha jõulisemalt ründama selle vastu protesteerivat alternatiiv- ja sotsiaalmeediat,“ sõnas Helme.

Veel kutsus Helme üles Vabaerakonna ja Isamaa valijaid EKRE taha koonduma. Helme selgitas, et nemad on ainus arvestatav rahvuskonservatiivne jõud.