Must teadmatus kaks kuud enne tähtaega

Riigihangete süsteem on ajast ja arust

SEBE ning Lux Expressi omanik Hugo Osula ütles, et juulis tulevad muudatused ei tohiks neid eriti mõjutada, kuna mõlemal ettevõttel on maakondliku bussiliikluse osa olematu.

„Kommertsettevõtja huvi on see, et tuleb teha mida iganes, et reisijad veelgi rohkem ühistransporti kasutaks, mitte ei jääks neid vähemaks. Selles mõttes on see tasuta ühistransport esimene otsus, mis on tehtud selleks, et külaliikluses oleks ühistransport kuidagimoodi atraktiivsem. Siit tuleks aga edasi minna,“ sõnas Osula.

Ta nentis, et näiteks toimub juba praegugi tegelikult ühistransport väga suures osas tasuta – seda nii kooliõpilaste jaoks, aga ka paljud tööandjad toovad ja viivad oma töötajaid edasi-tagasi, kuna vastasel juhul jääks äri seisma, kuna poleks tööjõudu.

Samas lisas ta, et praegune maakondlik bussiliikluse süsteem, mis põhineb riigihangetel, pole põhimõtteliselt jätkusuutlik. „Praegune kohalik bussiliiklus on selline segapudru, mis vajab täielikult uut visiooni. Tuleks analüüsida, miks on piletitulud ning reisijate arvud nii väikesed, ning selle alusel uus mudel välja mõelda – kas liinivõrk peaks olema dünaamilisem, kas peaks kasutama tellimusvedusid jne.“ Praegust süsteemi kirjeldas ta kui pseudoäri mängimist, kus ainuke äri komponent on see, et pakkuda võimalikult odavat hinda.

Osula ütles, et kui riik on otsustanud võtta maakonnaliinide toimimise vastutuse enda peale, siis peavad ka nad seal lahendusi leidma. Ta tõi näite erasektorist, kus umbes kümnend tagasi vähenes kommertsbussiliinidel piletitulu ja reisijate arv märgatavalt, kulud aga järjest kasvasid ning seeläbi sundis häda neid ellu jäämiseks otsima igasuguseid lahendusi inimeste meelitamiseks. Näiteks pakkusid nad soodustusi nii noortele kui ka vanematele, kuid tänu sellele jõudis ka luksuslahenduste kontseptsioon Eestisse. „Need olid kõik väga kallid investeeringud, aga ettevõtjad julgesid võtta riske, kuna nad tajuvad reisijate käitumist ning potentsiaali.“

„Mina ütleks, et hangetega maakonna bussiliikluse teenused pole jätkusuutlikud, kuid mis peaks selle asemel olema – see on suur küsimus,“ lisas Osula.