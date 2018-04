A. Le Coq Olvi peamine kasumiallikas

Aktsiisitõusud või mitte, aga Soome alkotootja Olvi Eesti tütarfirma A. Le Coq on kontserni peamine kasumiallikas.

"Peaaegu võrdsed" müügitulemused on Eesti puhul 12% langenud liitrite kogus, 13,5% langenud käive ja 7,3% langenud kasum. Osa kasumi päästmisest tuleb ilmselt ka 34 koondatud töötaja (-10%) arvelt kokku hoitud palgarahast.

Võrdlusi eelmise aastaga Aho sõnul suurt mõtet teha ei ole, sest muutujaid on palju. Eelmise aasta alguses oli müük rekordiline, sest Eesti aktsiisitõusude eel toimunud varude soetamise tõttu töötas ka Olvi Läti tehas topeltkoormusega. Sama moodi on keeruline oodata, mis juhtub järgmisel aastal, sest see sõltub peamiselt eri jaemüüjate hinnastamisotsustest.

Aktsiisitõusud on omakorda vähendanud alkoholimüüki Eestis ning Soome suunal, millele lisandub Läti piirikaubandus. Samas on Aho sõnul A. Le Coqi esimene kvartal väga tugev, seda tänu kasvanud ekspordile, kulude vähendamisele ja jaanuaris toimunud alkoholi varumisele.

Ka Lätis algas aasta hästi. Deklareeritud käive ja müügimaht küll langes, aga selle taga oli eelmainitud grupisisene müük, kui Läti tootis Eestisse õlut.

Teine oluline müügimahtude vähendaja oli kaheliitriste õllepudelite keelamine Lätis, märgib Aho. Läti müügimahud kahanesid 21 protsenti ja käive 12,6 protsenti.

Eestis langes A. Le Coqi tootmismaht 22,6 miljoni liitrini ja käive 14,3 miljoni euroni. Kasum oli 2,3 miljonit eurot. Olvi kontserni tegevuskasum oli 6,4 miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 27 senti.