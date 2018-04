Simson lubab sõidu eest ka piletit küsida

Majandusminister Kadri Simson ei kehtesta üleriigilist tasuta ühistransporti, vaid laseb omavalitsustel ise otsustada, kas piletiraha kogutakse või mitte. Hinnale seab minister siiski ülempiiri.

Vahemik ulatub nullist senise kõrgeima maakondades kehtinud piletihinnani, ent hinnatõusu see kaasa ei too. Kuna riigieelarves on ette nähtud vahendid piletitulu täies mahus kompenseerimiseks, siis ei tohi maanteeameti kehtestatav sõidukilomeetri hind ja piletihind olla kõrgem kui seni konkreetses maakonnas kehtinu, selgitas majandusministeerium.

Simson märkis pressiteates, et kohalikel ühistranspordikeskustel on olemas vahendid tasuta sõidu pakkumiseks. "Täna allkirjastatud määrus, milles on paika pandud kõrgeim võimalik piletihind, näitab aga seda, et keskustel on võimalus jätkata ka senise süsteemiga ehk küsida sõidu eest endiselt piletit," ütles minister.

Selline võimalus tehti koostöös maanteeameti ja ühistranspordikeskustega, kellega suheldes jäi Simsoni sõnul kõlama, et leidub keskusi, kes soovivad jätkata tänase süsteemiga. "Me soovime neile pakkuda valikuvõimalust ja langetada otsuseid lähtuvalt enda piirkonna vajadustest," ütles ta. Siiski rõhutas minister, et eesmärk on ikkagi tuua maale tasuta sõit ning priipiletist loobumist tuleb ühistranspordikeskustel maanteeametile põhjendada.

Eelmisel aastal doteeris riik maakondlikke bussiliine 21,7 miljoniga, millele tuli juurde 11,4 miljonit piletitulu ning lisaks 3,2 miljonit omavalitsuste makstud toetust. Sel aastal on riigieelarvest toetuseks ette nähtud aga 34,8 miljonit eurot, millele tuleb esimesel poolaastal juurde ka mõnevõrra piletitulu ning omavalitsuste toetust. Kokku on 2018. aasta 1. juulist eraldatud tasuta sõidu tagamiseks 42,1 miljonit eurot.

Lisaks priisõidu tagamiseks mõeldud vahenditele annab riik kohalikele keskustele raha ka liinide tihendamiseks. Seda saavad kõik, hoolimata sellest, kas piirkond rakendab tasuta sõitu või mitte.