Armeenia parlament valib peaministrit

Armeenia parlamendis käib praegu erakorraline istung, kus on arutusel vabariigile uue peaministri valimine.

Peaministri kohale ainus kandidaat on opositsiooniliider Nikol Pašinjan. Tema esindatud parteile Elk kuulub parlamendis üheksa kohta. Vastasparteid (31+7 häält) on teatanud, et hääletavad samuti Pašinjani poolt.

Pašinjani valituks saamiseks on vaja veel kuut häält, mis peaksid tulema võimul olevalt Vabariiklikult parteilt, kellel on parlamendis enamus, 58 häält.

Valituks saamiseks on Pašinjanil vaja saada 105liikmeliselt parlamendilt 53 häält.

Kes on Pašinjan?

Kes on Nikol Pašinjan, kelle korraldatud protestiaktsioonid Armeenia pealinnas Jerevanis viisid peaminister Serž Sargsjani tagasiastumiseni?

Pašinjan on sündinud 1977. aastal Armeenias, aastal 1995 lõpetas ta Jerevani ülikooli ajakirjandusosakonna. 1990ndate algusest on töötanud ajakirjaniku ja toimetajana erinevates väljaannetes ning 1999. aastast sai temast päevalehe Haykakan Zhamanak peatoimetaja.

Aastal 2008 oli ta uuesti presidendiks kandideeriva Levon Ter-Petrosjani valimismeeskonna liige. Pärast 1. ja 2. märtsi Jerevani rahutusi kuulutati Pašinjan tagaotsitavaks ning 2009. aastal andis ta end ise võimudele välja. Jaanuaris 2010 mõisteti ta rahutuste korraldamise eest seitsmeks aastaks vangi. Hiljem kohus lühendas tähtaega ning 2011. aastal vabanes Pašinjan tänu Armeenia iseseisvuse 20 aasta tähistamisele väljakuulutatud amnestiale.

Aastal 2012 ja 2017 valiti ta parlamenti, kus ta praegu kuulub opositsioonierakonda Elk.

Eelmise aasta septembris kandideeris Pašinjan Jerevani linnapeaks, kuid jäi teiseks, saades 21% häältest.

Selle aasta aprillis käivitas ta protestiliikumise peaminister Serž Sarksjani valimise vastu. 22. aprillil pidasid Pašinjan ja Sargsjan läbirääkimisi, kuid peaministriks nimetatud Sargsjan lahkus kohtumiselt pärast seda, kui opositsiooniliider oli talle teatanud, et see kohtumine on vaid selleks, et arutada Sargsjani erruminekut.