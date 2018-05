Sõnajalad kaebavad Aidu vaidluse edasi

Vendadele Sõnajalgadele kuuluv Aidu Tuulepark ja Lüganuse vald kaebasid edasi halduskohtu otsuse, millega keelduti Aidu tuulepargi ümber käivat vaidlust aegunuks pidamast.

Aprillis otsustas Tartu halduskohus, et Ida-Virumaa maavanema protest, millega Aidu tuulepargilt võeti ehitusluba, ei olnud aegunud. Aidu Tuulepark leiab, et halduskohtu tõlgendus ei toetu seaduse sõnastusele ning on vastuolus varasema kohtupraktika ning põhiseaduslike põhimõtetega.

„Seadus ütleb selgelt, et kui maavanem leiab, et kohaliku omavalitsusüksuse haldusakt või selle andmata jätmine on õigusvastane ja rikub avalikku huvi, võib ta 30 päeva jooksul teha kirjaliku ettepaneku tunnistada see kehtetuks, viia see õigusnormidega vastavusse või anda välja nõutav haldusakt,“ ütles Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer Aidu Tuulepargi pressiteate vahendusel ja lisas, et antud juhul ei ole seda õigel ajal tehtud.