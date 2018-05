Tippu jõudmiseks on vaja fookust

Kõige olulisem on tunda oma põhivajadusi

„Tegelikult on inimeste võimed palju suuremad, kui igapäevaselt tähele paneme,“ ütles Tamme. Purjetamises peab Tamme sõnul olema 24 tundi kogu aeg valvel, peab toime tulema motivatsioonipuudusega. „Merel ei ole varianti, et teha paus ja istuda,“ sõnas Tamme. Selleks, et saada parimaks, on Tamme sõnul vaja õppida end tundma ja teha korrektuurid mõtlemises, toitumises ja unes.

Laulja ja unetehnoloog Kene Vernik, kes on samuti soolopurjetamisega kokku puutunud, rõhutas samuti, et oluline on tunda oma põhivajadusi.

Oluline on teada, mida teed

Tamme sõnul võttis iseendast aru saamine aega ja tippu jõudmiseks ongi vaja teha endaga tööd. Ta rääkis, et tunneb end purjetamises alati turvaliselt, sest teab, mida teeb. „Oluline on tunnetada paati ja ka enda sees tööd teha,“ sõnas Tamme ja ütles, et kui oli teinud enda põhivajaduste rahuldamisel korrektuurid, tõusis ta maailma soolopurjetamises 10-15 seast teisele kohale.

Vernik lisas, et tema jaoks on oluline olukordi ise tunnetada ja kogeda, siis on võimalik enda käitumist ja mõtteid ise muuta. „Iga inimese kogemus on individuaalne ja me ei saa kõiki ühe pulga peale panna,“ sõnas ta. „Olen sellist tüüpi, kes läheb alati lõpuni. Tuleb ise olla positiivne ja arvestada sellega, et teadmiste ning teadlikkuse saavutamine võtab aega terve elu,“ rõhutas Vernik.