IT-firma pürib Aafrikasse

IT-ettevõte Net Group on jalga maha saamas Ida-Aafrikas, kus pakutakse kohalikele kohtutele infosüsteeme.

„Net Group, Eesti kohtute infosüsteemide loojana keskendub Ida-Aafrika riikide õigussüsteemide ülesehitamisesse. Esimene projekt on alustamisel Tansaanias, käimas on aktiivne ettevalmistustöö nii Keenias kui ka Ugandas,“ täpsustas ta.

Rwandas ja Ugandas toimuval Eesti IT-firmade visiidil osaleva Net Group-i tegevjuht Priit Kongo sõnul algas Eesti IT-firmade aktiivne tegevus Aafrika suunal juba ca viis aastat tagasi ja esimesed projektidki juba tehtud. „Net Group-i kogemus Ida-Aafrikas on väga positiivne. See on justkui de ja vu – Eesti 25 aastat tagasi,“ rääkis Kongo kaubandus- tööstuskoja pressiteate vahendusel.

Tema sõnul on sealsed riigid oma digiarengu algusfaasis, vastutavatel ametikohtadel on hästiharitud noored, kes tahavad oma riigid edukalt üles ehitada, välja paistab ka suur soov õppida Eesti taoliselt riigilt, kuidas tehnoloogiaid nutikalt ära kasutada.

„Aafrika suurim väljakutse on noor ja kasvav elanikkond - üle poole elanikkonnast on noorem kui 20 aastat. Investeeringud e-riigi tehnoloogiatesse on nende kiire võimalus loomaks neile paremaid võimalusi hariduse saamiseks, töökohtade tekitamiseks ja õiglase ning inimväärika elu saavutamiseks. Nendes valdkondades ootamegi uusi koostöövõimalusi Eesti IT firmadele,“ rõhutas ta.

Eesti IKT-ettevõtjad on sel nädalal Rwandas ja Ugandas tutvustamas sealsetele ettevõtjatele ja ametnikele e-Eesti lahendusi. Visiidi käigus võetakse osa ka Transform Africa tippkohtumisest, mille raames on Eesti ettevõtjad väljas e-Eesti lahendusi tutvustava paviljoniga. Äridelegatsiooni kuulub 16 inimest seitsmest Eesti IKT-ettevõttest.