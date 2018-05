Toompark üürimajadest: riik paneb haritlased kuuti elama

Ainult tellijale

Adaur Grupi omanik ja kinnisvarainvestor Tõnu Toompark ütles riiklike üürimajade projekti kommenteerides, et see võtab arendajatelt motivatsiooni arendamisega tegelda.

„Järjest rohkem levib suhtumine, et küll riik tuleb ja aitab ning sekkub vabale turule,“ nentis ta. „Ma ei ole riigi rahapõletamist nii heleda leegiga kunagi varem näinud, lasen seda vaadates lihtsalt käed rippu – issand, sa näed, aga ei mürista,“ jagus kinnisvaraeksperdil Bigbanki kinnisvarakonverentsil riigi suhtes vaid kriitikat.

Saaks efektiivsemalt

Ka endine rahandusminster ning riigikogu liige Sven Sester tõdes, et tema pole riiklike üürimajade ideed kunagi toetanud. „Mida vähem riiki, seda parem, küll turg asjad paika paneb,“ arvas ta. „Idee laualetoojad aga leidsid, et kusagil on töökohad, aga napib eluaset ning see on vaja luua,“ selgitas Sester.

Toomparki sõnul saaks ta aru, kui korterid luuakse õpetajatele ja haiglaõdele piirkondadesse, kus seda tegelikult vaja on. „Praegu pannakse raha ka Tartusse ja Tallinnasse, kus toimiv kinnisvaraturg on olemas - riik oleks nagu mingi lapsehoidja,“ rääkis ta.

Eluasemeid nappivates piirkondades saaks turutõrkeid lahendada hoopis efektiivsemalt. „Kodu andmise asemel võiks inimeste palku tõsta, siis saaks turg vabalt edasi toimida,“ selgitas ta. „Praegu aga antakse kõrgharitud inimestele mingid kuudid, millest nad ka ise ei saa aru, millega täpselt tegu – kas tõesti peavad haritud inimesed sellises kohas elama, selle asemel, et ise endale eluase muretseda,“ imestas Toompark.

Toomparki hinnangul seavad sellised projektid kahtluse alla ka selle, kas riik võiks või peaks inveseerimiseks laenu võtma. „Kui see läheb üürimajade-taolistesse projektidesse, siis pigem mitte,“ lõpetas Toompark.