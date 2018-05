Ettevõtjate usk Venemaasse kõigub

Venemaa poliitiline ebastabiilsus kõigutab Soome ettevõtjate usku Venemaa majandusse, selgub Soome-Vene kaubanduskoja baromeetrist.

„Venemaa ja Lääne teravnenud suhted on suurendanud ebakindlust ja tumestanud Venemaa majanduse väljavaadet. See avaldub nõrgenenud usus Venemaa majanduskasvu,“ vahendas Yle uudisteportaal Soome-Venemaa kaubanduskoja tegevjuhi Jaana Rekolaineni sõnu.

Baromeetri järgi häirivad eksporti Venemaale ja sealset äri peale poliitilise riski ka majanduslik ebakindlus, rubla kurss, kasin nõudlus ja tolliprobleemid.

Suurem osa Soome firmasid usub, et Venemaa majandus kas kasvab veidi või püsib senisel tasemel.

Oma äri edenemisse usuvad Venemaal äri ajavad soomlased rohkem kui Vene majanduse arengusse. Üle 40 protsendi teatas, et nende ettevõte on kasvanud, ja vaid 15 protsenti ütles, et on tegevust koomale tõmmanud. Rohkem kui pooled ettevõtjad uskusid, et äri kasvab ka aasta teises pooles.