Trumpi otsus tabab Soome tööstust

USA presidendi Donald Trumpi otsus Iraani tuumaleppest lahkuda mõjutab ka arvukaid Iraanis tegutsevaid Soome ettevõtjaid.

„See on kurb uudis,“ ütles pikka aega Iraanis tegutsenud Soome masinaehitaja Outoteci majandusjuht Jari Algars. Outotec tegi oma esimesed tehingud Iraaniga juba 40 aastat tagasi, aga Algarsi sõnul on tarned pärast tuumaleppe sõlmimist oluliselt kasvanud.

Viimastel aastatel on Outotec eksportinud Iraani näiteks malmirikastustehaseid ja väävelhappetehaseid.

„Kuigi Trumpi lubatud uute sanktsioonide üksikasjad pole veel teada, võib juba öelda, et otsusel on mõju olemas. Kaubavahetus raskeneb,“ ütles ta. Halle juukseid toob eelkõige rahaturu külmutamine

Keskkaubanduskoja juhi Timo Vuori sõnul on mõned Põhjamaa pangad pidurdanud Iraani kaubavahetuse rahastamist juba eelmisest aastast peale.

USA ei olnud rahandust puudutavatest sanktsioonidest kunagi loobunudki, nii et pankadel on seni tulnud vältida USA kaudu liikunud raha suunamist Iraani.

„See on jälle keeruline, sest suur osa rahaturust on viisil või teisel USAga seotud. Pangad on sanktsioone kartnud, ja nüüd on oht, et rahastuse saamine muutub veelgi raskemaks,“ ütles Vuori.

Peale Outoteci tegutseb Iraanis ka kaevandus- ja keskkonnatehnoloogiafirmasid.

Viimaseid esindab näiteks elektrisüsteemide arendaja Ensto, kes on Iraani elektrijaotusvõrke tarninud.

Ensto tegevjuhi Ari Virtaneni sõnul on USA kohta veel vara järeldusi teha. „Loomulikult loodame, et meil oleks võimalus eksportida maailma võimalikult paljudesse riikidesse. Iraanist tuleb meil siiski vaid murdosa käibest,“ märkis ta.