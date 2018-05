Itaalias lubatakse valitsuslepet esmaspäevaks

Ainult tellijale

Itaalia valimised võitnud Viie Tähe Liikumine ja Liiga kinnitavad, et saavad hiljemalt esmaspäevaks lõpuks kokku valitsusleppe, mis päästaks riigi kaks kuud kestnud teadmatusest.

Itaalia parlamenti valitud parteid pole kahe kuu jooksul suutnud valitsust kokku panna ning president Sergio Mattarelli ettepanekule minna edasi „neutraalse valitsusega“ oldi valmis juba vastama uute valimistega . Ootamatult on protestipartei Viie Tähe Liikumine (M5S) ja paremäärmuslik Liiga siiski leidnud ühise keele ning on lubanud presidendile, et hiljemalt esmaspäevaks on nad valmis koalitsiooni moodustama.

Tegelikult oli just Berlusconi see, kes võimalikule koalitsioonile rohelise tule andis. Nimelt soovis valimistel suurima häältesaagi saanud partei M5S, et Liiga hülgaks valitsuse nimel Forza Italia, sest see on viietäheliste jaoks varasemate valitsuste korruptsiooni musterkuju. Liiga jälle ei soovinud Berlusconist loobuda, sest see oleks Liigast teinud valitsuses väiksema partei, aga parempoolse valimisblokina jätkates oleks nad toonud koalitsiooni hoopis enamuse häältest.

Koalitsiooniga nõustumiseks pidid peaministri kohast loobuma nüüd nii Liiga kui M5S juhid ning saama Berlusconi nõusoleku sellele, et parlamendis ta valitsust küll ei toeta, kuid ei sea ka ohtu kohalikke koalitsioone, mis Forza Italial on Liigaga.

Maksureformid, kodanikupalk, pensionid

Koalitsioonileppe tarvis on pidanud mõlemad osalised juba tegema rea järeleandmisi. Liiga eesmärk oli kaotada progressiivne maksusüsteem ja kehtestada 15% tulumaks kõigile. Praeguste kõneluste tagajärjel on il Sole 24 Ore andmetel jõutud nelja astmega tulumaksuni. M5S samas on soovinud suuremaid sotsiaaltoetusi ning kodanikupalka, mis praeguse seisuga on muutunud laiemaks töötukassa süsteemiks.

Hetkel on veel ebaselge, milliseid plaane hauvad parteid juriidiliste isikute tulumaksu ning maksusubsiidiumite osas, kuid Itaalia tööstuskoja Confindustria juht Vincenzo Boccia ei ole lootust kaotanud. „Meie ei hinda valitsuse koosseisu, hindame ainult poliitilisi meetmeid,“ ütles ta Itaalia ärilehele.

Pensionireformide poolelt soovitakse ümber teha viimase valitsuse pensionireform, mis läheb kohe algusest peale maksma vähemalt 5 miljardit eurot aastas, kärpida valitsuskulusid, bürokraatiat ning kehtestada rangemad reeglid immigratsioonile, viimane on just Liiga põhiline valimisplatvorm.

Turud reageerisid Itaalia valitsukõneluste taasalustamise teate peale rahulikult.

Esmajärjekorras oli oodata muutusi võlakirjaturul, mis jäid Financial Timesi analüüsi järgi eriti vaguraks. 10aastaste võlakirjade tootlus küll kasvas neljapäeval, kuid jäi alla sellele tipule, mis saavutati pärast valimisi, kui selgus, et just M5S ja Liiga on tõenäolised valitsuspartnerid. Ka börsil noteeritud pankade aktsiahinnad ei liikunud olulisel määral.

Ühe põhjusena tõi Briti ärilehele Unicrediti võlakirjaosakonna asejuht Luca Cazzulani välja selle, et tavaliselt hea turuindikaator – võlakirjade tootlus – on oma väärtust natuke kaotanud, sest Euroopa Keskpank on ELi liikmesriikide võlakirju lihtsalt nii palju sisse ostnud. Itaalia võlakirjaportfellist kuulub ligikaudu 15 protsenti keskpankadele.

Samuti on Itaalia Cazzulani sõnul soodsate intressi tingimuste ajal refinantseerinud hulgaliselt laene just pikemaajaliste laenude vastu, mis tähendab, et muutused võlakirjaturul ei mõjuta nii kiiresti Itaalia riigi laenude refinantseerimiskulusid kui varem. Börsidel noteeritud Itaalia suurfirmad on tavaliselt suured rahvusvahelised kontsernid ning koduturg ei pruugi nende käekäiku nii palju mõjutada.

Algebris Investmentsi makromajandusliku strateegia osakonna juht Alberto Gallo märkis veel Financial Timesile, et Itaalia varade osakaal on juba praegu paljude investorite portfellis ettevaatlikkusest väiksem, kui nii suure majanduse oodata võiks. See tähendab, et osa poliitilist riski on juba praegustesse hindadesse sisse arvestatud.