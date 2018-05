Itaallastele koidavad uued valimised

Ainult tellijale

Itaalia parlamenti valitud parteid pole kahe kuu jooksul suutnud valitsust kokku panna: valikus kas vahevalitsus või uued valimised kipub peale jääma viimane.

"Meil puudub igasugune usk "neutraalsesse valitsusse," see on lihtsalt sünonüüm tehnokraatide valitsusele ning eelistame valimisi juulis," vastas Itaalia Viie Tähe Liikumise juht Luigi Di Maio eile presidendi ettepanekule luua vahevalitsus, mis vähemalt sügiseni välja veaks ja enne uusi valimisi järgmise aasta eelarve kokku paneks.

Itaalia ärileht Il Sole 24 Ore kirjutab, et kiiretel valimistel on ilmsed kahjulikud kõrvalmõjud ja seda ei jätnud rõhutamata ka Mattarelli.

Vaid paar kuud pärast viimaseid valimisi (kõige varasem võimalik kuupäev on 24. juuli) uute valimiste korraldamine tähendab, et ükski uus poliitiline jõud end kindlasti esitleda ei jõua. Samuti oleks tegemist esimeste südasuvel toimuvate valimistega Itaalias, mis tähendab vähest valimisaktiivsust. Ohtu satub sügisene eelarve koostamine, samuti peaks uute valimiste järel olema keeruline valitsust kokku panna. Eelarvetasakaalu liigne puudujääk võib aga Itaaliale tähendada automaatset käibemaksu tõusu.

Mattarellal oli etteheiteid teisigi, sest sellisel juhul saadetaks parlament esimest korda Itaalia ajaloos laiali enne valitsuse moodustamist, ilma et rahva tahtel oleks mingitki tulemust olnud.

Uued valimised ei tule kasuks ka Itaalia majandusele. Poliitilise ebakindlusega samas sammus on langenud majanduskindluse indeks, languses on tööstuse uute tellimuste arv ning väheneb ka ettevõtete soov investeerida.

Märtsi algul toimunud valimistel sai M5S 630liikmelises alamkojas 227 häält, parempoolne valimisblokk sai 265 häält, millest 124 jäi Liigale. Di Maio ja Salvini oleksid võinud selle põhjal ka valitsuse kokku panna, kuid Liiga ei olnud nõus valitsusse minema ilma Silvio Berlusconi parteita - viimase on M5S aga valinud oma peamiseks vaenlaseks. Samamoodi tulemusteta jäi ka kompamine M5S ja seni valitsust juhtinud tsentristliku Demokraatliku Parteiga.

Financial Times kirjutab, et veel viimasel nädalavahetusel oli Di Maio valmis loobuma peaministri kohast, kui Salvini Liiga jätnuks teised parempoolse bloki partnerid sinnapaika, kuid Salvini keeldus ka seekord. Samas on Briti ärilehe analüütikute hinnangul uutest valimistest võita ennekõike Di Maiol ja Salvinil, seevastu Berlusconi Forza Italia ja Demokraatlik Partei eeldatavasti kaotavad senist positsiooni veelgi.

Itaalia päevalehe La Repubblica hiljutise uuringu järgi on Liiga populaarsus valijate seas kasvanud 17 protsendilt 22 protsendile ja M5S populaarsus jäänud 33 protsendile. Ühe teise uuringu järgi on poliitiliste liidrite seas Salvini toetus kasvanud Di Maio omast isegi kõrgemale.

See tähendab, et veelgi enam on põhjust muretseda Brüsselil, Berliinil ja Pariisil. Politico märgib, et kuigi Salvini on viimasel ajal loobunud üleskutsest korraldada Euroopa Liitu kuulumise kohta referendum, jäävad tema juhitud parempoolsed endiselt seisukohale, et tuleks eirata näiteks eelarve tasakaalu nõudeid.

Ka on Salvini suur Ungari presidendi Viktor Orbani fänn ning tema valitsusjuhiks asumine tähendaks, et ELi suuruselt kolmanda majandusega riik oleks lähemal Budapestile kui Berliinile - see looks Prantsusmaa ja Saksamaa püüdlustele euroliitu reformida veelgi suuremaid takistusi.