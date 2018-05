Treilerifirma lõhkus laevale sõites auto

Väinamerel reisijaid teenindavate laevade autotekil asetsev küür tekitas treilervedudega tegelevale ettevõttele pelgalt pealesõiduga 2300eurose kahju.

Internetti postitatud videotest on näha, kuidas pikk ja madal veos on tõsises hädas Virtsus laevale pääsemisega: mitmekordsel proovimisel käib viimaks korralik kõmakas ja treiler on tekil asuva küüru küljes kõhtupidi kinni, kirjutas Saarte Hääl.

Õnnetusse olukorda sattunud veofirma Alliku Grupp OÜ tegevjuht Neeme Gross nentis, et laevale peale- ja mahasõit on madalate treilerite jaoks lihtsalt liiga järsk, seetõttu läheb kogu koorma koormus ühele sillale ja see lõhubki masinaid.

Laevale sõidu kadalipu filmis üles graniitkillustiku veo ja ehitusmasinate rendiga tegeleva ettevõtte Ruu Kivi töötaja puhtisiklikust huvist, et sama saatus ei tabaks ka neid.

Ruu Kivi juhatuse liige Allar Leedu sõnul on selge, et laeva konstruktsioon on ebamõistlik ja see pärsib tegelikult igasugust tegevust saarel.

