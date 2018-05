Vabaerakonna uus juht Herkel tahab kinnisvaramaksu

Vabaerakond valis täna endale uue esimehe, kelleks sai Andres Herkel. Oma kõnes lubas ta, et Vabaerakond seisab tööjõumaksude langetamise ja kinnisvaramaksu kehtestamise eest.

Tänasel Vabaerakonna üldkogul kandideerisid Herkeli kõrval erakonna esimeheks veel Tarmo Kaldma, Viktoria Lukats, Jüri Saar ja Olav Vaher. Algselt teatasid oma kandideerimisest ka Jüri Saar ja Artur Talvik, kes hiljem sellest loobusid.

Herkel sõnas oma võidukõnes, et Vabaerakond on teinud oma aja jooksul väga palju pakette ja eelnõusid, kuid neid ei ole üldse kuulda võetud. Herkeli sõnul on Vabaerakonna ideed jäänud suurte kartelliparteide taha kinni. Seetõttu peab Herkeli sõnul Vabaerakond edaspidi veelgi jõulisemalt tegutsema.

"Süüdistused Vabaerakonna maailmavaate puudumisest ei päde ja pole kunagi pädenud," ütles Herkel. "Kas see, kui sisulised arutelud jäävad tähelepanuta on Vabaerakonna või avalikkuse huvi puudumise süü, las jääda täna vastamata," lisas ta.

Herkel rõhutas oma kõnes, et majandusel on Vabaerakonna uues paketis oluline koht. Tema sõnul peab alandama tööjõumakse ja kehtestama vähemalt kommertskinnisvaramaksu.

Vähendada tuleks tema sõnul kindlasti ka bürokraatiat ja halduskoormust.

Herkel lisas, et Vabaerakonna uus juhatus arutab lähinädalatel, kuidas erakond järgmise aasta riigikogu valimistele vastu läheb. Selleks on tema sõnul esimese asjana vaja tuua juhatuse ette valimisnimekirja koostamise põhimõtted, et nendega ei jääks sügisel hilja peale. Samuti peab Vabaerakond Herkeli sõnul tulevastel valimistel pakkuma võimalust nende nimekirjas kandideerida ka inimestel, kel ei ole erakonna endaga mingit seost.

"Võib juhtuda, et oleme endiselt liiga väikesed, et olla koalitsioonipartnerid, mistõttu peab meie siht olema väga kõrge," ütles ta. "Meil on kõik eeldused olemas, et olla 2019. aasta valimistel edukamad kui olime 2015. aastal," lisas ta.

Vabaerakonna juhatusse valiti Jüri Adams, Monika Haukanõmm, Elo Lutsepp, Enn Meri, Kaul Nurm, Jaanus Ojangu, Ain Ostra, Lii Ramjalg ja Vello Väinsalu.

Vabaerakonna aukohtusse osutusid valituks Katrin Hauk, Jako Kull, Eino Muruste, Taavi Simson ja Lembit Tuur.

Vabaerakonna revisjonikomisjoni liikmeteks said Anne Hansberg, Külliki Kübarsepp ja Urmet Külaots.

Vabaerakonna üldkogul on täna ka kurb noot, sest mitmetes kõnedes meenutati hiljuti lahkunud erakonnakaaslast Andres Ammast.