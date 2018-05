Ettevõtjate koorekiht asub riiki reformima

Rida tuntud Eesti ettevõtjaid lõi Riigireformi sihtasutuse-nimelise mõttekoja, mille eesmärgiks on pakkuda riigireformi edasi viimiseks välja ideid ning tuua see uutel valimistel arutelude keskpunkti.

Tulevase sihtasutuse juhatuse liige Jüri Käo ütles, et eesmärgiks on saada riigireformi temaatika järgmistel valimistel üheks põhiliseks arutelu punktiks. "Ega me keegi ei ole sinisilmne, et usume, et kohe kuulda võetakse, aga tahame selgitada, veenda ja arutada seda avatud moel," selgitas Käo sihtasutuse eesmärke.

Projekti vedajate teatel on see apoliitiline eraalgatus, mis töötab välja riigireformi kontseptsiooni ja selle elluviimiseks vajalikud mitmete eelnõude kavandid ning seletuskirjade teesid. Esimese sammuna tahetakse kodanikupäeval ehk 26. novembril riigikogule ja valitsusele üle anda riigireformi kontseptsiooni.

Käo sõnul on ettevõtmise osalised käinud maad kuulamas ka kõigi peamiste poliitiliste jõudude juures ning vastukaja on olnud pigem positiivne.

Teiseks märkis Käo, et sihtasutuses jääb põhiline töö siiski Rait Maruste ja Jüri Raidla juhitud meeskonna kanda, ettevõtjad vaid finantseerivad sihtasutuse tegevust ning annavad omapoolse sisendi.

Teine sihtasutuse asutajaliige Heldur Meerits avaldas lootust, et ehk õnnestub ühise töö käigus riigireformi mõtet pisut kontsentreeritumalt lahti töötada. "Ei näe, et riigi- või haldusreformil läbi mõtlemisel oleks riigil olnuks praegu erilist edu, küllap on siis vaja väljastpoolt kaasa aitamist ja survet, tuua teemat palgaliste poliitikute ringist välja,“ ütles ta.

Seda kas mõttekoja plaane ka kuulda võtavad ei saagi Meeritsa sõnul ette teada, kuid lootus ikka on. „Seal on toetajate hulgas nii palju inimesi, kes ilmselt elust ja asjadest midagi teavad. Poliitikutest oleks mõistlik neid ettepanekuid kuulda võtta ja kasvõi järgmistel valimistel kasutada,“ lisas Meerits.

Algatuse ühe eestvedaja Olari Taali sõnul on aeg Eesti riiklust uuendada. “Eesti riik ei ole katki, kuid vajab tuleviku tarvis tõsist uuenduskuuri. On hulk tõsiasju, millest ei tohi mööda vaadata. Eesti riigi üldised kulutused avalikule sektorile on taluvuse kriitilisel piiril. Eesti on ülereguleeritud, suureneva valitsusaparaadiga ning aina enam riigikesksemaks muutuv. Me teeme oma väga konkreetsed ettepanekud selle olukorra muutmiseks,” selgitas Taal pressiteates sihtasutuse loomise eesmärki.

Riigireformi Sihtasutuse nõukogu liikme Jüri Raidla sõnul uut erakonda ega poliitilist liikumist ei looda. "Oleme tänaseks ligi üheksa aastat pidanud tulihingeliselt ühiskonnas avalikku arutelu riigireformist ja riigi uuendamisest. Sihtasutuse asutajate toel saame lõpuks luua vajalikud tööriistad ja kava selle idee elluviimiseks. Meie soov ei ole senitehtut kritiseerida ega kellegagi võistelda või võidelda," rääkis advokaat.

Esimese tulemusena soovib sihtasutus kodanikupäeval, 26. novembril 2018 Riigikogu esimehele, valitsusele ning kõigile parlamendis esindatud erakondadele üle anda riigireformi kontseptsiooni.