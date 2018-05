Tallinna Vesi läheb tariifivaidluses inimõiguste kohtusse

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Tariifivaidluse kohalikes kohtutes kaotanud Tallinna Vesi pöördub Euroopa inimõiguste kohtusse, kuna leiab, et Eesti riik on rikkunud firma õigusi.

Tasub teada Kaebuse kohaselt on Eesti rikkunud Euroopa Inimõiguste Konventsiooni artiklit 6 ja sama konventsiooni protokolli 1 artiklit 1. Artikkel 6 sõnastab igaühe õiguse õiglasele menetlusele. Protokolli 1 artikkel 1 sõnastab, et igal juriidilisel- või eraisikul on õigus oma omandit segamatult kasutada.

Börsil noteeritud veefirma leiab muuhulgas, et mullu detsembris tariifivaidluses lõpliku ebasoodsa otsuse teinud riigikohus eiras kohustust taotleda Euroopa Kohtult eelotsust, jättes oma otsuse sealjuures ammendavalt põhjendamata.

Lisaks on Eesti Tallinna Vee hinnangul läinud vastuollu ettevõtte põhiõigusega, sekkudes ebaproportsionaalselt omandisse.

Euroopa inimõiguste kohus viib esmalt läbi avalduse registreerimisprotsessi. Seejärel hinnatakse taotluse vastavust. Konkreetseid tähtaegu, mille jooksul peab kohus avalduse registreerima ja hindamise läbi viima, seatud ei ole.

Euroopa inimõiguste kohus ei ole edasikaebekohus ega saa riigikohtu otsust tühistada. Tallinna Vesi tõi siiski esile, et kui inimõiguste kohus leiab, et ettevõtte põhiõigusi on rikutud, võib see luua täiendavaid võimalusi ettevõtte ja selle investorite huvide kaitseks.

Paralleelselt värske pöördumisega ootab Tallinna Vesi jätkuvalt otsust rahvusvahelisest vahekohtust, kus veefirma samuti tariifidega seonduvalt väidab, et riik on rikkunud Eesti ja Hollandi vahel sõlmitud investeeringute kaitse lepingut. Arbitraažile esitatud nõue ulatub kümnetesse miljonitesse.