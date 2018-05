Eestit ootab ees isiklike pankrottide laine

Ainult tellijale

Maksu- ja tolliameti (MTA) lubadus võtta ette suuremad maksuvõlglased ja proovida neile järjest isiklikud pankrotid välja kuulutada kogub hoogu.

Kohturegistrisse on kantud pilv kohtuistungeid, kus arutatakse nende inimeste isiklikke pankrotte, kelle taustast selgub, et neil on sadade tuhandete eurode väärtuses võlgu. Enamasti on tegemist solidaarsete maksuvõlgadega, mis tähendab, et äriühingu juhid on pandud vastutama ettevõtte juhtimisel tekkinud võlgade eest. Ühtekokku võib juba praegu leida registrist 24 nime, kellel maksuvõlgu kokku 4,7 miljoni euro eest.

Maksu- ja tolliameti juriidilise osakonna erimenetluse valdkonna juhi Airi Jansen-Uueda selgitusel rakendab amet pankrotiavalduste esitamist viimase meetmena. See tuleb päevakorda olukorras, kus võlgnikuga ei õnnestu mõlemat osapoolt rahuldavat tulemust saavutada ja võlgniku majanduslikku olukorda arvestades võib järeldada, et tema suutmatus võlakohustust täita on alaline.

"Eraisiku suhtes pankrotiavalduse esitamine toob kaasa automaatse ärikeelu, see tähendab, et võlgniku tegevus äriühingutes on oluliselt piiratud. Tal ei ole võimalik osaleda äriühingu juhtimises ja arvestades, et pankroti mõiste on rahvusvaheline termin, on tema jaoks oluliselt raskendatud ka ettevõtte tegeliku juhina isiklik koostöö äripartneritega," ütles Jansen-Uueda.