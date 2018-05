Maksuamet surub pahatahtlikud võlgnikud pankrotti

Ainult tellijale

Aprilli alguses teatas maksuamet, et võtab ette poolsada pahatahtlikku suurvõlglast ning algatab nende suhtes pankrotimenetluse.

Me läheme seega ka teadlikkust tõstma, et ärikeskkonnas oleks paremini võimalik ette näha selliseid olukordi.

Eestis pole pankrotimenetluste olukord kiita, kuna maksujõuetuse saabumise moment pole tihtilugu selge. Sissenõudjal on väga raske hinnata, millal tema partner maksujõuetuks muutub, eriti veel erasektoris, kus on vähem infot käes kui meil maksuametis. Seega on ka keeruline ette näha seda, kas tehing ikka lõpuni viiakse ning rahad makstakse.

Just täpselt. Me oleme ka varasematel aastatel suunanud menetlusi nendesse valdkondadesse, kus on näha, et vara pole ollagi, kuid pankrot tuleks välja kuulutada, sest isik on maksujõuetu. Nüüd läheme selliste väga suurte võlgnevustega toimetama. Me oleme viimase kahe kuu (toim. – intervjuu toimus aprilli alguses) jooksul esitanud enamiku nendest pankrotiavaldustest juba ära ning kohus peaks nüüd hakkama meile tagasisidet andma – kas tuleb pankroti väljakuulutamine, jõuame kokkuleppele või mitte.

Seda on ka varem öeldud, et kuna pankrotimenetlus ise on kulukas, siis seda üritataksegi ära kasutada – kui sul on ettevõtjana jäänud mingi raha pankrotipessa kinni, siis sa ei näe tihti motivatsiooni kulutada veel raha, et mingi osa sellest võib-olla tagasi saada.

Nüüd oleme aga võtnud sellise suuna, kus oleme välja valinud just väga suurte võlgnevustega isikud ning tegeleme nende pankrotiavaldustega, kuigi me väga hästi teame, et neist menetlustest meil väga suurt raha oodata pole. Seega läheneme pigem teise nurga alt ehk teeme need asjad korda nii, nagu nad olema peaks.

Me kavatseme tulla suurvõlglastega rohkem avalikkuse ette. Võlgnevuste sissenõudmine on MTA jaoks tavapärane tegevus, võlglastele pankrotiavalduste esitamisega oleme olnud aktiivsed juba alates 2014. aastast.

Mismoodi te need 50 suuremat võlglast välja valite – kuidas defineerite, kes on suur võlglane?

Ma alustaks mõiste tagumisest osast ehk siis võlast. Iga võlg ei ole probleem. Meil on näiteks ärikeskkonnas palju ettevõtjaid, kelle majandustegevus on dünaamiline puhtalt ilmastikutingimustest tulenevalt. Kui seda võlakohustust saab ette hinnata, siis on meil selle jaoks lahendused, näiteks ajatamine, et üldse vältida võla tekkimist ehk pigem räägime kohustuse olemasolust.

Kuid olukorras, kus võlg on tekkinud, võlgnik sellest ei huvitu ning ka pärast meie pöördumist on näha, et ta pole koostööaldis, jätab tahtlikult maksmata ja hoidub eemale, siis on tegevusmustrist aru saada, et see on tahtlik võla tekitamine ehk me räägime probleemsest võlast.

Samas ei lähe me ka esimese meetmena pankrotiavaldust menetlema, kuna see vajab raha ja ressurssi. Algul proovime ikka hakkama saada selliste n-ö heade meetmega – läbi rääkida, kutsuda isikuid välja ning rääkida sellest võlast, et mingisugusele lahendusele jõuda.

Need võlad, millega me praegu tegeleme ning mille välja valinud oleme, on ka sellised, kus isikud on meile teada-tuntud varasemast ajast ning kellega on püütud mitmel viisil hakkama saada, kuid siiamaani tulemust pole.

Kui ma ettevõtjana tahan teada saada, kes need suurvõlglased on, et oskaks neist hoiduda - kas see nimekiri on kuskil maksuameti lehel ka olemas?

Me räägime füüsiliste isikute kohustustest ning sellega seovad meid andmekvaliteedi nõuded ehk me ei saa avaldada füüsilise isiku kohta sellist informatsiooni, nagu on täna kättesaadav ettevõtte ning tema maksukohustuse suhtes. Seega me ise nimekirju avaldada ei saa ning see pole ka selle asja eesmärk. Küll aga näeme, et sellistest võlgadest väärib rääkimist ning need nimed leiavad kajastust siis, kui pankrotimenetlused käivad ning pankrotid välja kuulutatud.

Need 50 menetlust on küll selles mõttes algus. Praegune piiritlus tuleneb puhtalt ressurssist – me rahastame kõiki neid menetlusi, samuti arvestame töökätega, et kui palju suudame kvaliteetselt teha seda kõike. Kokku on 80 füüsilist isikut, kelle võlanõuded ulatuvad rohkem kui 100 000 euroni.