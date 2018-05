Hommikuprogrammis on külas ettevõtja Hans H. Luik

21. mai 2018, 16:49

Muuhulgas teeme kokkuvõtte Hiina-USA kokkuleppe tagajärjel vallandunud optimismilainest turgudel.

Külas on ettevõtja Hans H. Luik, kellega räägime aastaid kestnud vaidlusest, kus Swedbanki kliendid loodavad tagasi saada oma raha, mille pank investeeris väärtusetusse kinnisvarasse Rumeenias. Teeme ka selgeks, missugune näeb välja see kõige keskmisem Eesti ettevõtja. Programmi veavad Kadri Põlendik ja Igor Rõtov.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 „Investor Toomase tund“. Esimeses saateosas räägib börsitoimetus, kuidas rahvusvaheline olukord aktsiaturgudele mõjunud on ja mida lähiajal ootame ning tutvustame börsitoimetusele silma jäänud aktsiaideid, mida Toomas ise ei taha, kuid mis on siiski huvitavad. Teises saateosas räägib investor Jaak Roosaare oma suhtest Warren Buffettiga ning sellest, miks oli halb otsus naist mitte kuulata. Saatejuhid on Indrek Mäe ja Liina Laks.

13.00-14.00 „Luubi all“. Uuriva toimetuse saates "Luubi all" on seekord teemaks maksupettur Oleg Belokrõlovi vaidlus riigiga, isiklike pankrottide laine, pensionisüsteemi jäikus ja maksude maksmist vältivad korstnapühkijad. Saatejuht on Marge Väikenurm.

15.00-16.00 „Eramaja ehitus“. Saates tuleb juttu eramaja katusematerjalidest ja katuse tüüpidest. Ruukki Products AS katusetoodete piirkonna müügijuht Kristjan Õsso kõneleb trendidest katuse arhitektuursete lahenduste valikul ning toob välja, et viimasel ajal on populaarsed katuste madalad kalded. Teraskatuse eeliste kohta ütleb Õsso, et tänu veekindlate liitekohtadele ja kergusele võimaldab sääraseid madalama kaldega katuseid ehitada just terasest. Jutuks tuleb ka katuste juures üks suurimaid probleeme, valedesse kohtadesse tekkiv kondensatsioonivesi ning võimalused selle nähtusega võitlemiseks. Saatejuht on Lauri Leet.