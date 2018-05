India hiigelfirma tungib Eesti turule

Ainult tellijale

Kogu India suuruselt teine firma Reliance plaanib laieneda Eestisse, et siitkaudu vallutada ülejäänud Euroopa.

Reliance Industrial Investments and Holdings, mis on India suuruselt teise IT-firma Reliance Industriesi tütarfirma, annab Eesti üksusele 122 miljonit ruupiat ehk umbes 1,5 miljonit eurot laenu, et tegevust alustada, kirjutas India uudisteportaal Livemint kahele anonüümsele allikale tuginedes. Täpsemalt hakkab siin turul ilmselt tegutsema Reliance’ile kuuluva telekomifirma Jio allüksus.

Reliance Industries on India suurettevõtja Mukesh Ambani suurosalusega firma, mis on turuväärtuse poolest India börsi teine ettevõte. Käibe järgi arvestatuna on see samuti riigile kuuluva Indian Oil Corporationi järel suuruselt teine tegija. Fortune Global 500 ülemaailmsete hiidude nimekirjas oli Reliance mullu 203. kohal. Ambani ise on maailma 20 esirikkuri seas.

Ambanist sai märtsikuus Eesti e-resident, selle staatuse andis talle ettevõtlusminister Urve Palo valitsuse otsuse alusel. Kohtumisel kiitis Ambani Eestit ning ütles, et lühikese aja jooksul on tehtud imetlusväärseid edusamme. „Me soovime õppida Eesti kogemusest e-riikluse arendamisel, et muuta India tavainimeste elu mugavamaks ja paremaks,“ ütles suurettevõtja märtsis.

„Olen veendunud, et Eesti e-valitsemise lahendused on lihtsasti skaleeritavad kasutuselevõtuks India valitsuses. Me tahame alustada väga tihedat koostööd Eesti helgemate peadega, et need muutused juba lähitulevikus ellu viia,“ lisas Ambani toona.

Telekomivaldkonna nõustamisfirma ComFirst India direktor Mahesh Uppal ütles Livemintile kommentaariks, et Reliance tahab ilmselt oma tegevust mitmekesistada, kuna India turul ollakse sarnaselt konkurentidele tugeva surve all.

„Sellises keskkonnas on iga ettevõtte jaoks loogiline hajutada oma tegevuist turgudel, kus marginaalid võivad olla kõrgemad. Lisaks on Euroopa Liit pikalt töötanud ühtse telekomituru nimel. Eestis olemine annab lävepaku edasiseks laienemiseks Euroopas,“ ütles Uppal portaalile.