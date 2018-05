Kellele on kasulik transiidisektori mõõn?

Transiidisektori pikaajalise languse tõttu on tolliladude täitumus madal ning pinnad ise üle aastate soodsalt saadaval.

1Partneri kommertskinnisvara juhi Kirill Viguli sõnul kiratseb eriti Vene transiit ja palju selleks ehitatud laopindasid on pooltühjad. "Headel aegadel ehitati palju, suurelt ja kvaliteetselt. Ka hoonete rajamiseks omal ajal laenu andnud pangad vaatavad seda sektorit suurema tähelepanuga," lisas Vigul pressiteate vahendusel.

Seetõttu on praegu paljud moodsad laopinnad odavalt rendiks või müügiks saadaval, näiteks Muuga sadamas, kuhu viib ka raudtee, lisas Vigul.

"See on soodne aeg logistikaga tegelevatele ettevõtetele, kelle äri läheb hästi. Mitmed sektorid on heas seisus, näiteks puitmajade tootmine ja eksport Põhjamaadesse, ka metallitööstustel paistab edukalt minevat," ütles Vigul. "Samuti läheb hästi suurtel jaekaubandusettevõtetel, mis pigem ehitavad oma laopinnad ise valmis. Seetõttu kasvab laopindade vakants laiemalt ning hinnad korrigeeritakse pigem alla," lisas Vigul.

Tema sõnul on Tallinnas ja selle lähiümbruses korraliku laopinna üürihind 3,8-4,5 eurot ruutmeeter, millele lisanduvad kulud. Vanade ladude hind jääb kahe ja kolme euro vahemikku ruutmeetrist.