Eesti krüptolausuja jäi norrakate skeemis rahast ilma

Pane tähele 2017. aasta märtsis hakkas finantsinspektsioon uurima UBW tegevust pärast seda, kui Äripäev koos Norra majanduslehe Dagens N¿ringsliviga näitasid, et Paal Juul Aschjemile kuuluv Manhattan Securities OÜ tegi kümnetes tuhandetes väljamakseid skandaalse minevikuga Norra ärimehele Jim Aleksander Andersonile (endise nimega Jim Wolden). Finantsinspektsioon ei saanud uurimise arenguid kommenteerida. Aschjemil tuli tagasi astuda ka heategevusfondi Aitan Lapsi juhi kohalt.

Kuriteokaebus läks lõpuks läbi

Kannatanuid esindav vandeadvokaat Robert Sarv pidi kuriteokaebuse menetlemata jätmise kolm korda edasi kaebama, kuni see lõpuks läbi läks. Aprillis leidis politsei viimaks, et kriminaalmenetlus tuleb alustada, sest esineb kahtlus, et UBW OÜ ja Manhattan Securities OÜ (UBW taga olevad Eestis registreeritud ettevõtted) ning füüsilisest isikust esindajad võivad olla pannud toime pettusliku teo kannatanu suhtes, mille tulemusena tegi kannatanu tahtlikult eksimusse viiduna varakäsutuse Manhattan Securities OÜ-le.

„Olemasolevate andmete pinnalt ei saa tõsikindlalt väita, et UBW OÜ ja Manhattan Securities OÜ esindajad ei ole toime pannud kelmust ega vastuta toimunu eest. Seega vajavad kontrollimist kaebuses kirjeldatud asjaolud,“ seisab politsei kaebuse rahuldamise määruses.

Robert Sarv ei olnud loo ilmumise ajaks saanud kahe nädala jooksul oma esindatavatelt nõusolekut kaebuse kommenteerimiseks.

Aschjem: mingit menetlust ei ole

Varem oli UBW kodulehe andmetel UBW tegevjuht norrakas Paal Juul Aschjem. Aschjem teatas Äripäevale aga, et politsei on öelnud, et midagi uurida ei ole. „Mul on selle kohta dokument, et seal ei ole midagi uurida,“ väitis ta. Aschjem lisas, et tema ei ole teinud midagi ebaseaduslikku ning nad on alustanud raha tagasi maksmisega. Tegelikkuses seisavad politsei kaebuse rahuldamise määruses sõnad „riigiprokuratuuri kohustati alustama kriminaalmenetlust“ ning kaebus on esitatud ühtlasi ka Aschjemi vastu.

Ehkki Aschjem väitis, et raha on hakatud tagasi maksma, näitab kannatanute pöördumine politseisse siiski, et raha nendeni jõudnud ei ole. Oma seotust UBWga varjanud norrakas Jim Aleksander Anderson teatas aasta tagasi, et maksab UBW omanikfirmale tagasi kogu saadud tasu äri kontseptsiooni loomise eest - kuni 300 000 eurot. Selle raha abil oleks saanud tagasi maksta kannatanute „investeeringud“, kuid nähtavasti ei ole selles osas siiski arenguid toimunud.

Vastupidiselt Aschjemi sõnadele kinnitas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Hannes Kelt, et kohtumääruse alusel on alusttud kriminaalmenetlus, kontrollimaks avalduses väljatoodud asjaolusid.