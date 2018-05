Konkurent TREVi ostjast: jääme siis ootama

Ainult tellijale

Konkurendid suhtuvad TREV-2 ostnud Euroviasse äraootavalt, sest ei ole selge, millise käitumise prantslased Eesti turul valivad.

„Kuulujutud on mõnda aega käinud,“ sõnas Nordeconi juht Gerd Müller, nimetades Eurovia saabumist positiivseks. „Näitab, et Eesti ehitusettevõtetes on kvaliteeti ja rahvusvahelised ettevõtted tahavad laieneda.“

TREVi müünud BaltCapi juht Kristjan Kalda kinnitas, et Euroviat huvitab Rail Balticu ehitamine. Müller arvab, et kuna ettevõte on kanda kinnitanud ka Lätis ja Leedus, siis on loogiline, et Eurovia tuli Eestisse, tahtes katta kogu Baltikumi. Müller ei kahtle, et Rail Baltic tundub Euroviale ahvatlev. „See on nii suur ehitus, et huvitab kõiki Euroopas tegutsevaid ettevõtteid,“ lausus ta.

"Jääme ootama"