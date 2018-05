TREV-2 eksomanik: ootamine tasus ära

Kuna Eestist BaltCap huvilisi ei leidnud, siis jäid sõelale lõpuks välispartnerid. Huvilisi oli Kalda sõnul mitu, kuid Euroviale tegi läbirääkimiseks ettepaneku BaltCap. „Eurovial aitas parimat pakkumist teha selge laienemisstrateegia ja varasem kohalolek Lätis-Leedus.“

Kalda kinnitas, et Eurovia siht on RailBalticu ehitamine, kuid see polnud kindlasti ainus põhjus, miks Eurovia otsustas Baltikumis laieneda. „Pigem näitab see usaldust, et meie turud on muutunud piisavalt läbipaistvaks,“ leidis ta.

Kalda usub, et Eurovia turule tulek on väga positiivne. „Sellise tasemega infrastruktuuri ehitaja, kes on maailmas ehitustehnoloogiates esirinnas, polegi varem Eestis tegutsenud. Loodan, et Eurovia õpib Eesti meeskonda usaldama, mis avab karjäärivõimalusi ka rahvusvahelisteks projektideks Eurovia sees,“ rääkis Kalda.