airBaltic kolmekordistab lennukipargi

Läti riiklik lennufirma airBaltic tahab lähiaastatel üle Baltikumi jõuliselt laieneda ning plaanib enda lennukipargi kolmekordistada.

Kohe ostetakse välja 30 lennukit, ülejäänud 30 puhul jääb lätlastele optsioon. Kui hinnata tehingu mahtu nii-öelda letihinna järgi, on tehingu väärtus umbes 2,9 miljardit dollarit ehk umbes 2,5 miljardit eurot, teatas Bombardier. Kui kasutatakse ka väljaostuõigusi, paisuks summa 5,9 miljardi dollarini.

Gauss selgitas, et firma uus äriplaan näeb ette märkimisväärset liinivõrgu laiendamist kõikidest Balti riikidest. Uus strateegia, mis võtab sihiks 2025. aasta, näebki ette, et kasutusele võetakse suurem ning vaid CS300sid kasutav lennukipark – just need on airBalticu hinnangul siinsele turule kõige sobivamad lennukid.

„Uus tellimus on Läti ajaloo kõige suurim investeering ning mängib olulist rolli Baltikumi piirkonna õhutaristu arendumisel, mõjutades tugevalt eksporti, majandust ja töökohti,“ ütles pressiteate vahendusel Läti transpordiminister Uldis Augulis, kes avaldas ka, et 2017. aasta oli lennufirma ajaloo kõige edukam.

Esimesed äsja tellitud lennukid peaksid kohale jõudma 2019. aasta lõpus. Enne täna allkirjad saanud tellimislepingut oli airBaltic tellinud 20 CS300 lennukit.