Euroopas paraneb kaupade vastastikune tunnustamine

Euroopa Liidu konkurentsivõime eest vastutavad ministrid otsustasid täna edasi liikuda kaupade vastastikuse tunnustamise määrusega, mis lihtsustab ettevõtjate võimalust viia oma kaupu teiste liikmesriikide turgudele.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson leiab, et on ebamõistlik, kui näiteks Eestis toodetud ja siin aktsepteeritud mööblieset peab uuesti tõendama mõnes teises liikmesriigis ning et eriti keeruliseks teeb see väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete sisenemise teiste riikide turgudele.

Simsoni sõnul on oluline liikuda võimalikult kiiresti edasi, lähtuda otsuste tegemisel läbiviidud uuringute tulemustest, mille järgi on nii rahaliselt kui tehniliselt kõige mõistlikum rajada täiendav vahelduvvoolu ühendus Poolaga.

Majandusministeerium vahendab, et Simson kohtub Brüsselis teiste seas ka digitaalse ühtse turu voliniku Andrus Ansipiga.