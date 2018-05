Jaapani investor on Eestisse toonud miljoneid

Jaapanlase Taizo Soni investeerimisfirma Mistletoe on paigutanud endise Tallinna börsi juhi Kaidi Ruusalepa loodud idufirmasse Funderbeam 2 miljonit dollarit ning ettevõtja Karoli Hindriksi asutatud idufirmasse Jobbatical 4 miljonit dollarit.

Taizo Son rääkis portaalile Geenius, et ei pea tähtsaks, kas ta oma investeeritud raha kunagi ka tagasi saab. “Aga kui firma asutajal on suur visioon ja ambitsioon maailma väga innovaatiliste lahendustega paremaks teha, siis ma kindlasti toetan neid.”

Eestis on julgust suuri asju teha

Investori sõnul on Eesti tema arvates maailma üks edasijõudnumaid riike selles, mis puudutab uue mõtteviisi, uue uue elustiili ja maailma uute väärtuste pakkumist. Ta tõi võrdluseks Aasia riigid, kus tema sõnul on ühiskondliku surve tõttu tihti väga raske radikaalselt uute asjadega välja tulla ning just see teebki Eestist talle huvipakkuva riigi.