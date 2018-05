Lindaliini juht emafirma pankrotist: saangi probleemist lahti

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Lindaliini emafirma Linda Line Shipping OÜ läks pankrotti. Kui võimalik, kavatseb Lindaliini juht Enn Rohula pankrotipesast Lindaliini aktsiaid juurde osta.

Äripäev kirjutas aasta alguses, et Linda Line Shipping OÜ enamusosalus kuulub värvika minevikuga ärimehele nimega Timo Sas. Ettevõtte juhtimises tekkis konflikt, mis lõppes sellega, et eelmise aasta lõpus eemaldati Timo Sas talle teadmata nii Linda Line Shippingu kui ka Linda Line Shippingu emafirma TS Investor OÜ juhatusest.

Möödunud nädalal kuulutas Harju maakohus välja laevafirma Lindaliin emafirma Linda Line Shipping OÜ pankroti. Lindaliini pikaaegne juht ja Linda Line Shipping OÜ väikeosanik Enn Rohula ütles, et see on Lindaliini jaoks vaat et kõige õigem ja otstarbekam lahendus, kuna võimaldab lõpuks lahti saada suuraktsionärist Timo Sasist, kellega on Rohulal mõnda aega tüli majas.

Paras segapuder. Annab alles läbi hammustada sellest. Enn Rohula, Lindaliini AS juhatuse liige

Uueks juhatuse esimeheks määrati advokaat Indrek Nuut. Nii Enn Rohula kui ka Indrek Nuut rääkisid, et Timo Sas ajab kahtlast äri, ei pea kinni oma lubadustest ja aina valetab. Nende sõnul kannatas Timo Sasi juhtimise all nii Linda Line Shipping kui ka Lindaliin. Timo Sas on aga seisukohal, et liiga tehakse hoopis talle. Sas püüdis mitu korda esitada hagi nii Enn Rohula kui ka Indrek Nuudi vastu, väites, et nood kandivad ettevõttest tema vara välja.

Emafirma osutus maksejõuetuks

Enn Rohula ütles, et pärast seda, kui eelmise aasta lõpus asus Timo Sasi asemele Linda Line Shippingu juhatuse esimeheks Indrek Nuut, avastas too, et ettevõte on maksejõuetu. Linda Line Shipping omab 80% laevafirma Lindaliin aktsiatest. „Need on nüüd seal pankrotipesas,“ ütles Rohula. Ta lisas, et kui pankrot kulgeb niimoodi, et tal tekib võimalus hea hinnaga Lindaliini aktsiad osta, siis seda ta ka teeb. See võimalus peaks tal tekkima, kuna ta on nii Lindaliini kui ka Linda Line Shippingu aktsionär.

Klientide jaoks ei tohiks Rohula sõnul Lindaliini töös midagi muutuda. Rohula kavatseb endiselt edasi minna plaaniga soetada uued kiired autokatamaraanid ja ka kaubalaevad. Viimaste jaoks asutas ta mõni kuu tagasi firma Lindaline HT AS, millega kavatseb Eesti lipu alla tuua paar kaubalaeva.

Selleks, et tülikast aktsionärist lahti saada, kavatseb Rohula Lindaliini laevade opereerimise Lindaline HT ASi alla viia. „Olen arvestanud, et lähen edasi uue firmaga, et Timo Sasi riske hajutada,“ ütles ta. „Ma ei saa osta uusi laevu nii, et äkki hakkavad kuskilt jälle tema kõrvad paistma,“ lisas ta. Kui Rohulal peaks õnnestuma Lindaliini aktsiad endale saada, võib ta laevaäri jätkata Lindaliini alt.

Laevaostud venivad

Rohula sõnul plaanib ta osta paar kiiret autokatamaraani ja ka kaubalaevu. Katamaraanide ostuplaan oli juba aasta alguses, kui Rohula avaldas lootust, et sel hooajal saavad Lindaliini laevad taas Tallinna ja Helsingi vahet sõita. Eelmised laevad müüdi saneerimisprotsessi käigus maha.