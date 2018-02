Lindaliin tüürib kaubalaevaturule

Tööpõld on lai. Enn Rohula Lindaliini juht

Praegu on veel aga kõik algusjärgus, sest esmalt on vaja ära oodata, et valitsuse väljatöötatud soodustused ka tegelikult tööle hakkavad. Valitsus on kinnitanud, et soodustused hakkavad kehtima järgmise aasta jaanuari alguses.

Lindaliini purjedesse puhuvad uued tuuled

Rohula on umbes veerandsada aastat Tallinna ja Helsingi vahel Lindaliini katamaraanidega reisijaid vedanud.

Kui veel eelmisel aastal oli Lindaliin hädas enam kui poole miljoni euro suuruse maksuvõlaga, siis selle aasta alguseks oli võlg tasutud. Lindaliin läks 2014. aastal saneerimisse, mille käigus kanti maha 7,26 miljoni euro väärtuses nõudeid. Allesjäänud nõuded ajatati saneerimiskava järgi kümneaastasele makseperioodile.